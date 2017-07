– Efter de beslag som vi gjort vid platserna antar vi att bränderna är anlagda, men helt hundraprocentigt säkra kan vi inte vara, säger polisens förundersökningsledare Anna Lindell.

Enligt polisen fanns det ingen känd hotbild gentemot pizzeriorna Empoli på Ängarydsgatan respektive Venezia på Lilla Sveagatan, som har olika ägare.

– Nej, det ska inte ha funnit något hot som vi känner till, säger Anna Lindell.

Vad är det för beslag som ni gjort?

– Det kan jag inte gå in på i nuläget. Jag är inte helt uppdaterad när det gäller den tekniska utredningen, hade det varit något specifikt nytt så hade jag vetat det.

Hastigt brandförlopp

Enligt SVT:s utsända fotograf på plats har ej antända så kallade molotovcocktails hittats i anslutning till en av pizzeriorna.

Stämmer det?

– Det kan jag inte dementera, men som sagt, i nuläget går vi inte in på vilka beslag som vi gjort på brandplatserna.

Det var ett snabbt brandförlopp vid båda pizzeriorna, finns det någon speciellt teori kring detta?

– Det är inget som jag vågar gå in på och det är detaljer som lär framkomma vid den tekniska undersökningen och efter förhör med personal från räddningstjänsten.

Dörrknackning

Under onsdagen jobbar polisen vidare med förhörsåtgärder och dörrknackning i hyreshusen i de båda områdena.

Har ni fått in några tips från allmänheten?

– Ja, och vi jobbar vidare med vittnesuppgifter under dagen, vi bearbetar tips som vi fått in och sedan ska vi göra en sammanställning och se vad det ger. Jag vill inte gå in på vilka vittnesuppgifter som vi fått in.

– Vi uppmanar folk att ringa till polisen om de har sett något i området eller gjort några iakttagelser i samband med bränderna, säger Anna Lindell.