Majoriteten av medierna i Jönköping var under torsdagseftermiddagen på plats i polishuset för att få höra solskenshistorien.

– Det känns ju jättebra, självklart. Att det gick vägen, säger Christer Sandberg, en av poliserna som ryckte ut.

Av en ren slump befann sig poliserna Christer Sandberg och Stefan Klein på en trafikkontroll bara några hundra meter från sjön, i närheten av Örserum, där olyckan skedde.

– Det var ju extrem tur att vi var på just den platsen just under de minuterna det här hände. Det är osannolikt egentligen att det kan slå så väl ut, säger Christer Sandberg.

Det var en kvinna som sett olyckan som ropade på poliserna och berättade vad som hänt. Christer och Stefan övergav då trafikkontrollen och körde snabbt ner till sjön. När de kom till stranden såg de några orangea flytvästar cirka 500 meter ut i vattnet.

– Jag tänkte det att vi måste dit ut så fort som möjligt, vi har inte tid att vänta på att räddningstjänsten kommer med sin båt. Och så såg vi ju turligt en båt som låg vid stranden. Så, snabbt ut dit, det var min tanke, säger Christer Sandberg.

Barnen var ute och paddlade kanot med sina föräldrar när barnens kanot tog in vatten. Enligt polisen berodde det på någon förflyttning i kanoten som gjorde att den började gunga.

Föräldrarna, som satt i en annan kanot, hade lyckats få i land ett av barnen genom att paddla in till land med barnet hängande efter kanoten. När Christer och Stefan kom fram till platsen låg fortfarande tre barn i vattnet.

– Vi rekvirerade en båt som låg på stranden, en bit uppdragen. Sen tog vi oss ut till platsen, säger Stefan Klein.

När de kom fram var barnen, 12 och 15 år gamla, nedkylda och såg tagna ut. Christer och Stefan drog upp dem i båten.

– Vi hjälpte dem lite så att de fick lite varma kläder på sig. De blev uniformerade, säger Stefan Klein.

Under hela resan på sjön hade polisen kontakt med räddningstjänsten som vid den här tiden hade hunnit ta sig till platsen. När de hade rott i land omhändertogs barnen av ambulanspersonal och räddningstjänst. Efter presskonferensen återvände Christer och Stefan till polisbilen och fortsatte det dagliga polisarbetet - med ett extra gott samvete.

Barnen mådde efter omständigheterna bra och ingen behövde uppsöka sjukhus.