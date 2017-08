Under augusti månad är det högtid för cykelstölder. Under en tioårsperiod har cykelstölderna eskalerat och så har även värdet på cyklarna. Enligt försäkringsbolaget Folksam har tjuvar allt mer börjat rikta in sig på värdefullare cyklar.

Så skyddar du din cykel Lås alltid cykeln med ett lås godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen. Använd gärna dubbla lås, till exempel ett inbyggt lås och ett SSF-godkänt bygellås. Lås cykeln i ramen och i ett fast föremål. Undvik att parkera cykeln bakom buskage/plank eller annat som skymmer. Dåligt upplysta platser gör att tjuven kan agera ostört vid skymningen eller på natten. Spara cykelns originalhandlingar och notera cykelns ramnummer. Köp inte en misstänkt billig cykel av en privat säljare – begär in kvitto med namn. Källa: Folksam försäkringar

- Det finns två typer av cykelstölder. Den där det är någon som inte har syfte att sälja vidare utan tar en cykel för att kunna ta sig hem och de som är organiserade, säger Tommy Thorngren pressansvarig hos polisen region öst.

Av de 63 300 cykelstölder som anmäldes förra året uppklarades 300 av dessa. Vilket innebär att det är en personuppklaringsprocent på strax över 0 procent, enligt statistikbyrån BRÅ. Detta är en rekordlåg uppklarningsprocent.

- De som åker med flak och riktar in sig på dyrare cyklar är svårare att få fast, säger Tommy Thorngren.

De cyklar som de organiserade cykeltjuvarna tar kan plockas isär eller föras utomlands och därmed menar Tommy Thorngren är det svårare att klara upp för att cyklarna försvinner.

- I de fallen då någon tagit en cykel för att ta sig hem och sen slängt den finner vi oftast cyklarna, säger Thommy Thorngren.

Problemet vid sådana brott kan vara att de som ägt cykeln inte har anmält cykeln försvunnen eller har ramnummer eller ID-märkt sin cykel.

- Du har större chans att få tillbaka din cykel om du anmält den försvunnen och sedan har uppgifter om den, säger Thommy Thorngren.

Vad kan du göra

Polisen har flera råd kring hur man skyddar sig mot cykelstöld.

- Främst använd sunt förnuft, lås alltid cykeln och om möjlighet finns ta in den på natten, säger stationsbefälet vid Jönköpings polis.

Det finns en högre risk att utsättas för cykelstöld för dig som bor i en storstadsregion och även i andra större städer. För er som bor på mindre orter eller på landsbygd är risken mycket lägre att utsättas.

- Lås cykeln med ett godkänt lås och om den står där många människor rör sig är det svårare att såga upp den just där, säger Tommy Thorngren.

Ett annat problem menar Tommy Thorngren är att cyklarna idag oftast är dyrare men de behandlas som vanligt.

-Var rädd om din cykel och tänk på förvaring. Själv tar jag in min cykel varje natt, säger Tommy Thorngren.

Om du utsätts för cykelstöld kan du kontakta polisen på 114 14, gå in på deras hemsida och anmäla eller komma in till närmaste polisstation.