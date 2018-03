Polisens så kallade CIRCA-grupp som arbetar nationellt mot åldringsbrott har nu gått ut med en varning om att en liga som riktar in sig på just brott mot äldre härjar i Sverige just nu. Enligt polisen har ett tiotal åldringsbrott anmälts i södra, östra och västra Sverige sedan den 20 mars. Då tillvägagångssätten på dessa brott varit snarlika så misstänker nu polisen att det rör sig om en och samma liga som begår brotten.

Gärningspersonerna har i de ovanstående fallen tagit sig hem till äldre personer, ringer på dörren och utger sig för att samla in pengar och namnunderskrifter, eller att man behöver fylla en flaska med vatten. I samband med detta så stjäl man smycken och kontanter. I de flesta fallen är det en kvinna som ringer på dörren, men det har även förekommit att en man och en kvinna ringt på.

– Vanligtvis brukar en man vänta kvar i bilen de färdas i till och från brottsplatsen. Gärningspersonerna förflyttar sig snabbt mellan olika orter och enligt uppgifter till polisen färdas de i bilar med tyska registreringsskyltar, säger Håkan Carlsson, chef för polisens CIRCA-grupp.

Så ska fler brott förhindras

Polisen manar till ökad vaksamhet för att förhindra fler stölder och ger några tips.

√ Släpp inte in okända personer i bostaden

√ Om personer ändå kliver in ska man inte lämna någon av dem eller ytterdörren utan uppsikt utanförsöka få dem att lämna bostaden.

√ Om man måste lämna ytterdörren utan uppsikt, så lås den så att ingen ytterligare person kan ta sig in. Dessa kriminella använder mycket sällan våld och vill inte ha uppmärksamhet kring sitt besök.

√ Blir någon utsatt för brott eller att det stannar vid ett försök, gör en polisanmälan. I de fall personer varit inne i bostaden eller rört något eller druckit vatten, för inte föremålen personerna använt och berätta detta vid anmälningstillfället.

Vädjar om hjälp

Polisen vädjar nu till allmänheten om hjälp om någon har sett några misstänkta människor och fordon.

– Polisen ber allmänheten om hjälp om iakttagelser av personer och fordon, gärna foton, som kan ha samband med händelserna. Det finns risk att brotten fortsätter tills dessa personer grips eller lämnar landet. Alla iakttagelser kan vara avgörande i det utredningspussel som nu läggs, säger Håkan Carlsson.

För att nå polisen kan man ringa telefonnummer 114 14, eller till 112 om det är ett pågående brott.