Samhällsbyggnadsnämnden har fått in en bygglovsansökan gällande att ha en försäljningsvagn i Järnvägsparken med uteservering. Det är försäljningsvagnen som tidigare har stått på torget som serverar glass, korv och enklare maträtter.

— Det finns en önskan om att få ställa den i kanten på Järnvägsparken mot Coop Konsums parkering. Den möjlighet vi har är att bevilja ett tillfälligt bygglov under en begränsad tid. Dels ska den vara tillfällig och realistisk att kunna avveckla åtgärden och återgå till som de var tidigare, säger Per Sixtensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Diskussion kring beslut

Förslaget diskuterades av nämnden innan beslut kunde fattas.

— Järnvägsparken är en känslig miljö då det ligger inom riksintresset för kulturmiljövården. Vi hade en ingående diskussion här i nämnden om hur den här vagnen passar in. Är vagnen anpassad till den här miljön för att bevilja det här bygglovet?

Han berättar att det blev en hel del diskussioner kring frågeställningen. Till slut var det en enig nämnd som fattade beslut.

— Vi avslog ansökan om bygglov, för att vi inte tycker att den passar in i miljön, säger Sixtensson.

Frigör plats

Mikael Klaesson, chef för samhällsbyggnadssektorn, berättar att försäljningsvagnen inte har stått på torget i sommar för att man har skapat utrymme för att göra ombyggnationerna på torget.

— Sen ser vi att under ganska lång tid så kommer det vara förändringar på torget. Enligt den skissen och arbetsmaterialet vi har så vill vi ha uteservering på torget men inte på den platsen. Vi skulle gärna vilja ha det på varsin sida om kyrkan i stället. Men det är bara en idé, det finns inga beslut kopplade till det, säger han.