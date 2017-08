De har inte spelat tillsammans på två år. Nu återförenas Sista Sekunden i Nässjö för en riktig festkväll.

— Vår trummis har inte spelat snabba punktrummor på ett och ett halvt år, berättar gitarristen Andy Dahlström.

De har alla varit upptagna med sina egna projekt under den senaste tiden, men nu är man tillbaka i full kompott och ser fram emot konserten.

Bandet bildades 2005 i Malmö och man kan förvänta sig en blandning av gamla och nya låtar.

— Gamla svin har vi blivit. Vi har skrivit låtar om det, när man blir gammal försvinner man lite på något sätt. Vi kommer köra en låt som heter "Åldras med stil" bland annat.

Nu planerar bandet att skriva nya låtar av annan karaktär.

— En blandning av "The dock of the bay" av Otis Redding och "Detroit rock city" av Kiss blir vårt nya sound, berättar Andy hemlighetsfullt.

Första gången i Nässjö

Ett nytt inslag under kvällen blir det lokala bandet Blimey från Eksjö och Nässjö.

— Det ska bli jäkligt roligt och episkt. Sista Sekunden är väldigt bra och lite mer etablerade än oss som är ganska nystartade, säger sångaren Mattias Stendahl.

Bandet bildades 2014 och spelar punkrock, och konserten blir deras första i Nässjö.

— Det blir att förvänta sig en väldig fart och en snabb rytm med stämsång, fortsätter Mattias.