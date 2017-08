Som väl är bekant för de flesta säljer han villor, bostadsrätter och fritidshus i regi av Länsförsäkringar fastighetsförmedling. Tidigare i sommar berättade tidningen om att försäljningen av bostäder har ökat markant i Aneby. De senaste tre åren har den i princip fördubblats.

Även priserna har gått upp rejält. 30 juni 2015- 30 juni 2016 var medelvärdet för en villa i Aneby 826 000 kronor. Samma period ett år senare kostade en villa i genomsnitt 943 000 kronor.

Nu kan Arne Gustavsson berätta om det rekord han slog i juli.

— Då skrev jag 18 kontrakt. Under mina 27 år som mäklare har jag under en enda månad aldrig tidigare sålt så många objekt, säger han.

Kan inte förklara

Noterbart är att juli historiskt sett är en månad med låg försäljning. Arne Gustavsson har ingen förklaring till rekordet, men nämner att Aneby allt mer närmar sig Jönköpingsregionen.

— 9 av de 18 köpare vi hade i juli är från andra kommuner.

Han tror att de goda skolresultaten, bra föreningsliv och näringsliv samt bra pendlingsmöjligheter till andra orter bidrar till att många kan tänka sig att flytta till Aneby.

Hittills i år har han skrivit kontrakt med drygt 60 köpare.

— Vi säljer allt vi får in, men behöver få in nya, friska objekt. Varje vecka kommer det in folk som undrar om det finns något som passar dem.

För tillfället har Länsförsäkringar inte ett enda objekt till salu i Aneby kommun. Några nya är dock på gång.

Ofta går det rätt snabbt med försäljningen. Det normala är en process på 3-4 veckor.

— Ibland kan det ta längre tid, men det är högst sällsynt att ett objekt inte blir sålt, säger Arne Gustavsson.