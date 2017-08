Årets upplaga av cruisingen var den nionde i ordningen.

Räkna med att det även blir ett tionde år.

– Vi ska ha en omröstning bland medlemmarna i höst, men personligen hoppas och tror jag att det blir en cruising 2018, menar Håkan Persson.

"Bäst hittills"

Han är smått lyrisk efter årets upplaga.

- Organisationsmässigt var det här bäst hittills. All logistik fungerade perfekt från tidig morgon till sent in på natten. Det är ju mycket som ska fungera.

Håkan Persson gläds inte minst över uppslutningen från åskådarna.

– Det var säkert 15 000 ute på stan under dagen och kvällen. Vi har aldrig upplevt något liknande. Tidigare år har det varit tjockt med folk i kvarteren runt Klockareplan. Nu var det mycket folk längs hela slingan, även bort mot Junkaremålen. Och många hade fester i sina trädgårdar.

De flesta åskådarna är naturligtvis från Tranås.

– Men även många utifrån hittar hit. Jag räknade till sju husbilar bara vid parkeringen nedanför kyrkan när vi städade i söndags morse.

Folkfest

Just att cruisinghelgen blivit en riktig folkfest talar för en fortsättning.

– Det och alla positiva kommentarer taggar oss naturligtvis. Det är knappt man finner ord, menar Håkan Persson. Så det skulle naturligtvis kännas konstigt om det inte blir ett 10-årsjubileum.

Dock ska det alltså först avgöras med en omröstning bland medlemmarna. Det sker någon gång i höst, eller senast vid årsmötet i januari.

Håkan Persson tycker det är kul att allt fler evenemang arrangeras kring cruisingen. För andra året hade Brunnsparkskyrkan en stor scen med musikunderhållning.

– Ett jättebra initiativ. Vi tycker bara att det är bra om flera lokala föreningar hakar på för att exempelvis sälja korv och annat och tjäna lite extrapengar.

Osäkert väder

Efter nio år har Tranås Caroliners stenkoll på det mesta. Dock är det en sak man inte råder över: vädret.

– Prognoserna såg ju inte så bra ut i förväg. Det gjorde nog att en del deltagare valde att stanna hemma. Nere på området vid Stadshuset var det cirka 700 bilar.

När det sedan var dags för cruising på kvällen hade den siffran dubblats.

– 1400 är egentligen idealiskt för oss som arrangörer. Många fler får inte plats på slingan för att det ska flyta på utan stillastående köer.