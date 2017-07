18-årige supertalangen från Jönköpings SS och Nässjö SLS har använt den senaste veckan för att etablera sig bland världseliten och har på allvar visat att han är en ung man att räkna med i framtiden.

När han under lördagen simmade sin sista distans under det här mästerskapet, 1 500 meter, blev han trea i sitt heat och simmade in på tiden 15,05,91.

– Tio sekunder är inte så mycket på 1 500 meter, men jag är nöjd, sa han något blygsamt till SVT efter loppet.

Det har blivit idel rekord i Johanssons lopp under sim-VM i Ungern och det blir inte heller mycket till vila efteråt – något som Johansson själv inte ha så mycket emot.

– Det har varit helt magiskt att kunna vara här med världseliten. Det är så häftigt och inspirerande. Jag vill nästan inte ha något sommarlov efter det här utan vill bara tillbaka och ”grinda”.

Inom kort reser han till Frankrike för att simma junior-EM på öppet vatten.

– Ge mig 15 minuters vila kanske, sen är det bara på det igen, sa han skämtsamt efter 1 500 meters-loppet.