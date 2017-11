Restaurangjätten har restauranger i både Danmark och Sverige och har bland annat en restaurang i Jönköping. TT rapporterar att var fjärde restaurang i Danmark och Sverige nu kan komma att stängas. I Sverige har kedjan restauranger i Göteborg, Jönköping, Stockholm, Malmö, Örebro och Västerås.

När vi kontaktade Jensens Bøfhus pressavdelning ville de inte kommentera vare sig den rådande ekonomiska situationen eller om restaurangen i Jönköping ligger i farozonen. Istället säger de till tidningen att de jobbar aktivt med frågan just nu och att de under första kvartalet under nästa år kommer att kunna presentera nya ekonomiska kalkyler, och utifrån det kommentera framtiden för restaurangen i Jönköping.

TT skriver vidare att Jensens Bøfhus har gjort förluster på 117 miljoner danska kronor över tre år.