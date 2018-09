– I det ena fallet uppskattas värdet på de stulna sadlarna till 50 000 kronor i det andra fallet till 150 000 kronor, säger Nils Rydberg, vid polisen på Höglandet.

Stölderna polisanmäldes under onsdagsmorgonen. Det är oklart exakt hur många sadlar som stals. I det ena fallet handlar det om 10-15 stycken, enligt polisen. I det andra har man inte hunnit inventera i stället än.

– Stölderna har skett under natten. Det är ridskolor eller större stall som det rör sig om, säger Nils Rydberg och tillägger att de drabbade stallen ligger på adresserna Skog Sörgården och på Lilla Fifflekull i närheten av Ekenässjön.

Från polisens sida uppmanar man eventuella vittnen att höra av sig till polisen.

– Vi är naturligtvis intresserade om någon har gjort iakttagelser, säger Rydberg.

Uppmanar till försiktighet

Under onsdagsförmiddagen genomför polisen tekniska undersökningar på de båda brottsplatserna. Eftersom polisen tror att gärningspersonerna slår till under nattetid kommer man nu att vara extra vaksamma under denna tid på dygnet.

Ett flertal liknande stölder har skett på Höglandet och på andra platser i Sverige de senaste åren. I några av fallen har gärningsmän kunnat dömas.

– Internationella brottsnätverk har varit här. Om det i dessa aktuella fallen är så är svårt att sia om, men det ligger nära till hands att tro det, säger Rydberg.

Polisen uppmanar nu ridskolor och stall i närområdet att vidta försiktighetsåtgärder.

Annons

– Se över hur sadlarna förvaras, uppmanar Nils Rydberg.