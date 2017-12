Lösningen blev att sätta upp gömda kameror som fångade verksamheten och vilka personer som rörde sig i det inhägnade området. För att ta sig in var man tvungen att passera två grindar som var ordentligt låsta med hänglås.

– Vi fick bilder som visade hur ett antal personer bar in och ut större lådor och vi kunde också se vilka fordonen var registrerade på. Spåren ledde till Jönköping och en person i Stockholm, konstaterar Jenny Karlsson.

Med tanke på hur mycket de lastade ut var vi oroliga för att de skulle frakta bort det som fanns i lokalen och i det läget valde utredarna att slå till och gjorde en husrannsakan.

De gick in i den lokal som visade sig innehålla sovplatser och ett kök, men redan här såg poliserna de första spåren av att det pågick någon form av cannabisframställning.

– Vi kunde också gripa ett antal personer som befann sig i byggnaden, fortsätter Jenny Karlsson.

Stor cannabisodling

I lokalen bredvid fann de sticklingar, moderplantor och 230 krukor med cannabisplantor.

– De hade också satsat stora pengar på utrustning, som odlingstält, värmelampor, fläktar och annat som använts för framställningen. Vi kunde snabbt konstatera att det rörde sig om en avancerad anläggning som byggts ut sedan de köpte fastigheten 2007, berättar Jenny Karlsson.

Vid tillslaget hittade de 5,7 kilo cannabis, som kontrollerades efter att den hade torkat. Klart är också att verksamheten pågått under flera år och att fastigheten köpts in för just det här ändamålet.

Efteråt har man gjort en teoretisk beräkning av hur stor tillverkningen kunnat vara och kommit fram till att det skulle kunna handla om 500 kilo och som gett odlarna ganska stora pengar.

Man har också konstaterar att de lagt en ansenlig mängd pengar på verksamheten.

Utrustningen var värd 1 400 000 kronor, elen hade kostat 700 000 kronor och fastigheten köpts för 350 000 kronor.

Höll sig undan

De verkar också ha hållit sig undan och det är inte många i Undenäs som talat med dem, en ägare till grannfastigheten träffade några av de inblandade personerna och då sa de att de sysslade med musik och scenbyggen.

Narkotikan verkar inte ha sålts i Skaraborg, utan i Jönköpingstrakten och Stockholm.

– De kan ha tjänat miljonbelopp på verksamheten och vi har via rättegången försökt få tillbaka pengar från dem, konstaterar Jenny.

Förr var inte detta en prioriterad fråga, men de senaste åren har man lagt mycket kraft på den delen. Att bli av med bilar, båtar och fastigheter är det som verkligen svider för gärningsmännen.

Mobiltelefoner avslöjande

När personerna väl var gripna kunde man också undersöka deras mobiltelefoner och viss mejltrafik var inte raderad.

– Vi kunde också se att de kopplat sig på en del master i närheten och därmed kunde vi kartlägga ett mönster, konstaterar åklagaren.

Det hela resulterade i att huvudmännen fick långa straff. En restaurangägare från Jönköping dömdes till ett sexårigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Brodern, som också är från Jönköping, dömdes även han till sex års fängelse.

Stockholmaren, som anses ha haft störst kunskap om hur man odlar cannabis professionellt, får fyra och ett halvt år, vilket är ett år längre än det straff som tingsrätten slog fast.

Den fjärde mannen, hemmahörande i Eksjö, döms till fem och ett halvt års fängelse.

Andra personer som sporadiskt deltagit i verksamheten fick av den anledning lägre påföljder.

Polisen sålde fastighet

Ett annat problem var att rätten ansåg att fastigheten skulle anses vara ett brottsverktyg, därmed var det polisen som måste sköta försäljningen.

– Lagstiftningen är inte riktigt anpassad för det här, men myndigheten lyckades sälja anläggningen.

Priset blev 400 000 kronor och utredarnas huvudmål hade uppnåtts - cannabisligan var sprängd.

