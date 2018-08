Bassetklubbens svenska mästerskap i viltspår gick av stapeln i Ustorp under söndagen. Men traditionsenligt samlades deltagarna för spårlottning och gemensam middag kvällen före i Eksjö. Till middagen kom även spårdomarna efter att ha lagt spåren inför SM:et. Vädret under spårläggningen var inte det allra bästa. Den i övrigt torra sommaren hade dagen till ära förbytts till blåst och regn. Regnet upphörde dock under efternatten och tävlingsdagens morgon sken solen. Förutsättningarna var därmed bra då deltagarna tog sig till provmarken och fördelade ut sig på sina tilldelade spår.

– De viltrika markerna ställde däremot till det för många av ekipagen. Men frånsett detta så blev det en väldigt fin tävling, summerar Sören Engström, spåransvarig för östra bassetområdet i Sverige.

Efteråt samlades alla hos Ustorpabyns Kennel där deltagarna kunde ventilera sina erfarenheter till kaffe med dopp under tiden domarna genomförde kollegiet.

Vid prisutdelningen så kunde det konstateras att fjolårssegraren Bernt Söderman med Nimrods Valborg lyckats försvara titeln, tätt följd av Hjulbäcken Lill Strima/Peder ohansson och Aspgläntas Boirs/Gunnar Jönsson.

Resultatlistan SM 1) Nimrods Valborg/Bernt Söderman, 2) Hjulbäckens Lill Strimma/Peder Johansson, 3) Aspgläntans Boris/Gunnar Jönsson, 4) Nimrods Clara Frijs/Per Nilsson, 5) Zibbans Emilia/Mikael Bonnevier, Sjögareds Merlin/Lena Carlsson, 7) Inkelink's Asher/Isabelle Niklasson, 8) Sjögareds Seager Wheeler/Mats Andersson, 9) Trollpackans Flisa Favorit/Anita Malmgren, 10) Nimrods Ariel/Per Nilsson, 11) Bassador Paddy/Anna Smångs.