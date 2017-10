Kvalgrupperna mot division 4 släpptes på måndagen. I grupp 1 kommer Malmbäcks IF att ställas mot Kärda IF, Norrahammars IK och Vislanda IF.

I grupp 4 möter Stensjöns IF Bosna IF, Guddarps IF och IF Hallby.

Stensjön inleder kvalspelet borta mot Guddarp den 7 oktober och avslutar borta mot Hallby den 21 i samma månad.

Malmbäck börjar borta mot Norrahammar, samma dag som Stensjön inleder och avslutar också den 21 oktober när MIF tar emot Vislanda.