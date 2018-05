I slutet av mars strålade studenter, arbetssökande och arbetsgivare samman under två dagar i Olsbergs arena för att utbyta kontakter.

Fredagen var vigd för skolungdomar och studenter medan allmänheten intog Olsbergs arena under lördagen.

Det totala helhetsbetyget för mässan får anses som högt rapporterar tillväxt och utvecklingssektorn och hänvisar till sammanställningen av de två enkäter som skickades ut i samband med mässan. Den ena som riktade sig till utställarna och studenterna, den andra hade var en manuell enkät som gymnasiet ansvarade för som riktade sig till besökarna.

I enkäterna behandlades exempelvis frågeställningar om man har fått kontakt med arbetsgivare och arrangemanget som helhet.

En dag

Överlag får mässan högt betyg men de ansvariga ser ändå över justeringar inför kommande jobbmässor.

– Magkänslan inför mässan var att två dagar kunde bli mycket att boka upp företag på två dagar och i utvärderingen framkommer synpunkter om detta. Vi ser nu över att ha den under en dag där vi bjuder in studenter under förmiddag och sedan allmänheten under eftermiddagen och kvällen. Vi tror det kan bli en bättre lösning med en veckodag, säger Marcus Axelsson, chef för tillväxt och utvecklingssektorn.

– De flesta är ändå positiva till en fortsättning och att det finns kontinuitet med en mässa varje år.

Några synpunkter som inkom från besökarna och studenterna var att man eftersökte bättre matchning för it-studenter med hög utbildning samt att företagarna skulle mer aktivt sälja in sig mer. Några arbetssökande saknade även konkreta jobb inom omsorgen.

Besökarantalet landade på totalt 2 600 personer, 1 000 på fredagen och 1 600 på lördagen.

De flesta av besökarna kom från Eksjö men även övriga Höglandsorter samt Jönköping fanns representerade.