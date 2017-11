Tidigare år har Eksjöbostäder lämnat in yrkande på en höjning av hyran inför att förhandlingarna med Hyresgästföreningen ska äga rum. I år har parterna i stället hållit en dialog kring hyreshöjningen.

— Vi har inte nått framgång när vi har lämnat in yrkande på hyreshöjning. Det kräver mycket arbete med att skicka in yrkande och när vi ändå inte lyckats med det så har vi provat en annan väg i år, säger Maria Lund, vd på Eksjöbostäder.

För den som har en hyra på 5 000 kronor kommer få en ökning med 40 kronor per månad.

— Jag tycker att det har varit en smidig förhandling i år. Det är alltid negativt när det blir en hyreshöjning, men det känns som att Eksjöbostäder visar att man förstår den ekonomiska situationen hos hyresgästerna och att det finns behov att försöka göra milda hyreshöjningar, säger Andes Wall, ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen.

Förra året höjdes hyrorna med 0,6 procent.

Det sker även en hyreshöjning för parkeringsplatser med 15 kronor per månad, parkeringsplats med bilmotorvärmare höjs med 20 kronor per plats och månad. För garageplats och carport höjs hyran också med 20 kronor per plats och månad. I kvarteret Lunden är hyrorna oförändrade när det gäller parkeringsplatser med bilmotorvärmare, garageplats och carport.

— Förra året jämnade vi ut hyrorna för parkeringsplatserna. Vi ligger ganska lågt när det gäller de här delarna, jämfört med andra bolag. Att det är oförändrat i kvarteret Lunden är för att hyrorna redan ligger högt där, och vi kände inte att det finns behov att höja dem ytterligare, säger Maria Lund.

En parkeringsplats kostar 85 kronor i år, med höjningen för 2018 kommer det att kosta 100 kronor.

— Jag förstår att det kan finnas hyresgäster som tycker att det blir dyrt med parkeringsplatser eller garage. Får man en låg hyreshöjning men en höjning på garaget eller parkeringsplatsen kan det kännas i plånboken, säger Anders Wall.