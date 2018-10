På uppdrag av nämnden ser nu samhällsbyggnadssektorn över parkeringssituationen i Eksjö. På sikt är målsättningen att få en mer flexibel parkeringsnorm.

En konsult fick därför tidigare i år i uppdrag att göra en parkeringsutredning för Eksjö kommun.

Parkeringsinventeringen gjordes en lönehelg, fredagen 24 maj till lördagen 25 maj.

– Området delades in i tre delar, norra centrum, södra centrum och östra området som inkluderar bland annat parkeringarna vid Olsbergs arena och Storegård, säger Mikael Wärnbring, chef för samhällsbyggnadssektorn.

I rapporten framgår det att högst beläggning hade man i södra centrum under dagtid på lördagen då 65 procent av platserna var belagda. I Norra centrum var det högst beläggning under fredagen på dagtid då siffran låg på 61 procent. I östra området var det högst beläggning under fredag dag med 51 procent.

– Det stämmer överens med vår bild då Olsbergs parkering används flitigast av arbetare, menar Wärnbring.

Kommunens målsättning är att beläggningen inte ska överskrida 80 procent i anslutning till centrumhandeln och att beläggningen inte ska överskrida 90 procent i anslutning till övriga verksamheter.

– Sammantaget anser den här konsulten att vi överlag har god kapacitet, säger Wärnbring.

Parkeringar för rörelsehindrade var inte medräknade i inventeringen.