Det lutkar fortfarande nejlika och kummin om påsarna som kan vara över 60 år gamla. Med tanke på priset: 25 eller 50 öre är det inte omöjligt. Penthy Persson drar ut en låda i den gamla bänken.

– Förr sålde man det mesta i lösvikt, säger han. Och då doftade det ordentligt i butiken.

Det var hans farfars far Per Johan Svensson som tog över lanthandeln i Bredegården i Kråkshult år 1882. Den levde kvar fram till 1970 då Penthys far, Helmer Persson, bestämde sig för att slå igen.

Redan då hade folk börjat handla oftare i stan och det fanns dessutom två andra lanthandlare i Kråkshult. Helmer Persson drev även Bonita Frukt & konfektyraffär inne i Eksjö som lades ner samma år.

Nå upp till disken

Det var inte aktuellt för Penthy att gå i släktens fotspår, men han har goda minnen från butiken.

– Man fick börja hjälpa till så fort näsan nådde upp till disken, säger han.

Folk som väntade på posten kunde sitta i butiken, småprata och röka. Det blev mycket aska att tömma i slutet av dagen.

Bredegårds Specerier & Diverseaffär låg förr i det stora gårdshuset, men helgens loppis huserar i en lada som används som magasin. Trots att Penthy och hans syster Kristina Rendahl har haft loppis tre gånger förut finns det mycket grejer kvar från butikens lager.

– Vi hoppas att folk som ska på Kråkshultsdagen stannar till hos oss, säger Kristina.

Galoschknappar

Populärast bland kunderna är gamla skyltar som de använder till att inreda sina hem. Det mesta är till salu: kakburkar, skridskor, galoschknappar och juldekorationer. Allt utom kassaapparaten och disken i stort sett. Även gamla apelsinlådor står utställda.

– Fast vi brukade slå sönder dem och elda med dem, minns Penthy.

Han har också satt ihop ett collage på ladans vägg med tidningsurklipp och bilder från förr. På en skylt kunde kunderna läsa "Säljer varje söcken dag varor utav alla slag" och så fortsatte en upprabbling av varor på rimmad vers. Det fanns även bensinpump på gården och den gamla Standardskylten står på en hylla för den som är spekulant.

Penthy tycker att det är svårt att prismärka varorna, en del ser dem som skräp, för andra är det antikviteter. Men han brukar titta på internet för att få ett hum om värdet.