Samhällsbyggnadsnämnden kallar till extramöte

Samhällsbyggnadsnämnden sätter in ett extramöte på tisdag med anledning av att länsstyrelsen nyligen upphävde föreläggandet angående sprinklersystem på fastigheter i Gamla Stan.

– Vi ska ta beslut om vi går vidare eller inte, säger Per Sixtensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.