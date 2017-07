HA74 fortsätter att förstärka truppen inför debutsäsongen i hockeyettan. Närmast plockar Sävsjögänget in schweizaren Joel Wütrich, som senaste säsongen tillhörde Davos J20. 20-åringen blir sjätte backen in för Hockeyalliansen.

FAKTA: Joel Wüthrich Född: 1997. Position: Back. Moderklubb: EHC Bern 96. Övriga klubbar: Davos J, Rheintal J, EHC Chur.

– Han är ganska stor, 190 centimeter lång och är en spelare som ska vara bra främst i egen zon och som kan ta det defensiva och hålla rent framför eget mål. Men han har även gjort lite poäng i vintras, så vi hoppas att han ska kunna hänga på framåt också och producera lite grand. Men först och främst är det defensivt vi tror att vi kommer att få nytta av honom, säger HA74:s sportchef Tobias Ståhlgren.

HA74 har tidigare haft olika nationaliteter i laget, men tidningen veterligen har aldrig någon spelare kommit från alplandet.

– Jag vet ingen annan men det är i så fall om det var för långt tillbaka i tiden i så fall, men det tror jag inte att vi har haft innan.

Hur har ni hittat honom?

– Vi har hittat honom via Anders Olsson, en svensk tränare, som har varit i HV71:s verksamhet tidigare och haft deras J20-lag i många år. Nu är Anders i Schweiz och han tror att Wüthrich går in. Det är Anders som har rekommenderat honom och han hade även honom som lagkapten förra säsongen.

Och Anders säger att han kommer att vara en bra hockeyettan-spelare?

– Ja, han säger att det ska vara en spelare som kommer att fixa division 1 alldeles utmärkt och även att efter något år där så tror han att han kan ta ytterligare kliv. Samtidigt testade han på spel i den schweiziska andraligan i fjol då han var utlånad till Chur i sex matcher.

Med Wüthrich har nu HA74 sex backar på kontrakt.

– Vi siktar på en till i detta läge.

Är tanken att ni ska ha sju?

– Vi kommer nog att avvakta, ska försöka få in en till närmaste veckan eller veckorna sen ligger vi lågt och ser om något blir över från allsvenskan via try outer.