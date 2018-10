Sverigedemokraten Ulf Svensson har ställt en fråga, en så kallad interpellation, till kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).

Tidningen har tidigare uppmärksammat att Räddningstjänsten i Eksjö har en ny terrängtankbil. Frågorna som väcktes hos Svensson var när beslut om inköpet av den nya terrängtankbilen togs, vem eller vilken nämnd som ligger bakom beslutet om inköp, vad kostade fordonet i inköp samt hur många gånger den gamla bilen användes i skarpt läge i snitt per år, om man bortser från den torra sommaren 2018.

Annelie Hägg hade förberett svar på samtliga frågor. Tankarna om att byta ut den gamla terrängtankbilen väcktes första gången 2015 i samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2016. Det var 2017 som medel för investeringen anvisades av kommunfullmäktige.

Som en försäkring

På frågan om vilken nämnd som ligger bakom bestulet av inköpet, går det att läsa i svaret från Annelie Hägg att "Beslut om investeringen fattades i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning år 2018 av sektorschef på kommunledningskontoret efter att upphandlingsenheten genomfört upphandling."

Inköpet av terrängbilen kostade 2 774 800 kronor, exklusive moms.

– Det krävs att kommunen har en beredskap även mot olyckor som inträffar mer sällan. Räddningstjänstens verksamhet med tillhörande materiel går i stor utsträckning att likna vid en försäkring. Något som man har och som man betalar för, men som man hoppas slippa använda, säger Annelie Hägg.

Hon berättar att det befintliga fordonet bland annat har nyttjas som terränggående tankbil vid bränder i skog och mark, extra tankbilsresurs, reservtankbil då ordinarie inte varit tillgänglig och som en resurs vid snöoväder då den kan förses med snökedjor.

Kan nyttjas mer

På frågan om hur många gånger den gamla bilen användes i skarpt läge i snitt per år blev svaret att under perioden 2014-2017 användes terrängtankbilen i snitt fem gånger per år. Men den har också funnits i beredskap.

Hägg menar också att med hänsyn till fordonets ålder, som är 42 år, har den inte användas fullt ut de senaste åren. Det nya fordonet kommer att användas i samma situationer som den gamla, men har också förmågan att pumpa upp vatten från öppet vattentag, vilket gör den än mera användbar.

Hon säger också att det extrema väder som troligen kommer bli vanligare i framtiden gör att det nya fordonet säkert kommer behöva nyttjas mer frekvent än det gamla.

