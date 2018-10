Under några timmar under tidiga fredagskvällen bjuds såväl barn som vuxna in till halloweenparty i simhallen.

– Vi kommer att ha nedsläckt med lite discolampor och spökbad. I stora bassängen har vi en hinderbanematta men då krävs det ju att man kan simma om man ska springa på den, förklarar Malin Wennbring som jobbar i simhallen och har hand om projektet.

Det här är tredje gången simhallspersonalen arrangerar en halloweenkväll och under tidigare upplagor har det varit god uppslutning där både stora- och mellanbassängen varit välfylld med barn.

Samarbetet med Teatertolvan, som inleddes förra året, fortsätter även i år.

– Det kommer några ungdomar från Teatertolvan som kommer att spöka på lagom nivå, det var väldigt uppskattat förra året.

I cafeterian finns det försäljning av korv- och bröd med mera.

– Sedan kommer vi ha en monsterbål inne i simhallen där man får springa och ta ur när man är törstig.

Wennbring betonar att alla som vill är välkomna men att man har med sig vuxet sällskap om man inte är simkunnig.