Sista sommartorget – då njöt besökarna i solskenet: "Vi missar inte det här"

Ett hundratal slöt upp för att lyssna till Dave Rosewood and The Rough Riders när sista Sommartorget arrangerades under torsdagskvällen.

– Det här lyfter verkligen Mariannelund, säger Maritha Carlsson som sällan missar Sommartorget.