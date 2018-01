I Krakebo nära Malmbäck växer granarna på toppen av Sydsverige, nästan i nivå med Tomtabacken som inte ligger långt härifrån. Här har Helena och Lars Rydh just köpt en skogsgård på cirka 50 hektar. Första stora projektet är redan igång, en ny skogsväg håller på att anläggas för att göra skogen lättare att bruka.

— Vi bor i Jönköping men äger en gård här intill som varit i min släkt i generationer. Så vi har ett genuint skogsintresse, förklarar Lars Rydh.

— Det händer inte ofta att skogsmark blir till salu på så nära håll och därför tog vi vara på tillfället. Vi ser det här som en långsiktig investering.

Flest köper till

LRF Konsult har valt makarna Rydhs skogsskifte som exempel när den årliga statistiken för skogsmarkspriserna ska presenteras.

— I vårt område sker de flesta skogsförsäljningar fortfarande som tillköp, det vill säga att köparna äger skog sedan tidigare. Fördelningen mellan tillköp och nyetablering var under 2017 ungefär 65–35, berättar Sven-Eric Dahlson, mäklare på LRF Konsult i Jönköping.

— Men vi ser att nyetableringarna ökar. För tio år sedan utgjorde de som köpte skog för första gången knappt 25 procent av köparna. Intresset för att äga skog ökar, nya grupper har fått upp ögonen för skogen, fortsätter han.

Fortsatt högt

Skogspriserna per skogskubikmeter låg i snitt på 619 kronor i Småland, när alla köp under 2017 räknats samman. Det är ett par kronor lägre än tidernas rekordår 2016 men fortfarande mer än dubbelt så mycket som priserna per skogskubikmeter i norra Sverige.

— Men det är som sagt ett snittpris, merparten av priserna i Småland ligger i intervallen mellan 500 och 750 kronor skogskubikmetern, poängterar Sven-Eric Dahlson.

— Olika saker spelar in på slutpriserna. Närhet till större orter och om det finns många intressenter kan driva upp priserna.

Olika värden

Dahlson berättar också att fjolårets försäljningar i snitt handlade om 42 hektar skogsmark här i södra Sverige. Tillköpen handlade oftare om lite större ytor medan snittet för nyetableringar låg på 29 hektar.

Enligt Dennis Claesson, skogsekonom på LRF Konsult i Nässjö, ser skogsköparna lite olika ut över landet:

— I våra trakter spelar avkastningen inte riktigt samma roll som norröver. Här ser köparna mer till andra värden, som jakten eller att skogen är något bestående, något som växer även i dåliga tider.

Varför priskurvan tycks plana ut just nu har LRF Konsult inget enkelt svar på i skogen vid Krakebo. Men det poängteras inte oväntat att skog är en fortsatt bra affär.

— Vi vet visserligen inte hur framtiden ser ut men för närvarande är ränteläget lågt och priset på både timmer och massaved är bra, säger Sven-Eric Dahlson.