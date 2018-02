Klass 1-varningen gäller under måndagen och enligt prognosen kan det falla uppemot 5 centimeter snö.

— Snöfallet förväntas att mattas av under natten och under morgonen kan det snöa på sina håll men inte lika sammanhängande som under måndagen. Sedan kommer det att klarna upp under veckan, säger Sofia Söderberg.

Flera trafikolyckor har inträffat i länet under måndagsmorgonen och förmiddagen och polisen gick tidigare ut på sin hemsida och varnade för besvärligt väglag. Polisen rekommenderar trafikanterna att anpassa körningen, hålla låga hastigheter och långa avstånd till framförvarande bilar.

Bland annat inträffade flera olyckor på Höglandet under morgontimmarna.

Strax innan klockan sju körde en bil ner i diket på länsväg 132 i Aneby. Ingen person ska ha skadats men bilen fick bärgas.

Ungefär samtidigt inträffade en älgolycka på väg 976 vid Lommaryd utanför Aneby. Inte heller här ska någon person ha kommit till skada, enligt de initiala uppgifterna.

En timme senare, klockan åtta, ska en bil ha kört in i en trädgård på Koltorpsgatan i Nässjö. Ingen person ska ha kommit till skada.

Ytterligare en olycka inträffade på väg 32 mellan Sunhult och Marbäck i Aneby kommun – där ska en bil ha hamnat på taket. Men ingen person ska ha kommit till skada.

I Gnosjö- och Gislavedsområdet har även några olyckor inträffat under förmiddagen. På länsväg 151 söder om Hestra fick tre personer föras till sjukhus efter en kökrock och vid Isaberg kolliderade två bilar, men ingen person kom till skada.

Enligt SMHI kommer det att vara några minusgrader under veckan och framåt onsdag kommer det att klarna upp och bli en del solsken.