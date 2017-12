SMHI gick på måndagens förmiddag ut med en klass 1-varning för snöfall som gäller för natten mot tisdag och tisdag förmiddag. Varningen gäller för norra och östra delarna av Jönköpings län, östra delarna av Kronobergs län samt Östergötland.

Snön kommer med ett lågtryck med tillhörande nederbörd som fördjupas sent på måndagskvällen och natten till tisdagen.

— Det kan komma omkring fem centimeter nysnö, säger Therese Gadd, meteorolog på SMHI.

Klass 1-varning utfärdas när det väntas minst fem millimeter snö, sett till smält form, inom sex timmar.

— Ju kallare det är desto fluffigare blir snön. Men som det väntas bli nu, med bara ett par minusgrader, så stämmer antalet centimeter snö oftast ganska bra överens med antalet millimeter i smält form, säger Therese Gadd.

På Höglandet blir det torr snö medan det i Kronoberg väntas bli en del blötsnö.

Lågtrycket börjar som en mildare front men därefter väntas kalla nordliga vindar strömma ner över området. Temperaturen sjunker alltså efterhand på tisdag morgon och förmiddag.

SMHI varnar för att vädret kan skapa risk för halka i trafiken.

— Visst finns det förutsättningar för att det blir besvärligt om det är på gränsen mellan plus och minus. Dessutom kan snömängderna på vägarna nog bli besvärliga från sent i natt och vidare in i morgon, säger Therese Gadd på måndagen.

Under onsdagen ser det ut att bli stabilare väder men det ostadiga vädret med en del snö och blötsnö väntas återkomma i slutet av veckan.

Redan på måndagen var det väldigt halt på vägarna i länet, uppgav polis och räddningstjänst efter en lastbilsolycka på länsväg 127.

— Det är extremt halt på platsen, sa Björn Öberg, polisens presstalesperson.

I olyckan hade en lastbil med släp, en så kallad trailerdragare, kört av vägen strax väster om Sävsjö och hamnat på en åker. Inga personer skadades i olyckan.