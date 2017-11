SMHI har flaggat med en klass 1-varning över Jönköpings län för svåra vägförhållanden under onsdagen.

Ett snöfall på fem centimeter och som sen övergår i regn kommer svepa in över länet under morgonen och pågå till kvällen. Detta faller på kalla vägbanor då temperaturen håller sig stadigt under noll-strecket under hela dagen.

Under tisdagen har snö dragit in över Stockholm och haft som följd att busstrafiken helt har slagits ut

— Snöandet kommer att avta under förmiddagen. Men det kommer att fortsätta ligga på minus eller nollgradigt under kvällen och natten så vi får njuta av ett vinterlandskap en liten stund, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog på SMHI till TT i en kommentar till snöovädret i Stockholm.