SMT:s nya app - här är alla nyheter:

• Sökfunktion: Leta efter artiklar du har missat genom att klicka på förstoringsglaset högst upp i appvyn.

• Pushar: Bli påmind om just det som intresserar dig genom våra pushnotiser. Via ett filter kan du skräddarsy valet av pushnotiser via knappen "Pushnotiser" i bottenmenyn - och välja bort till exempel "blåljus" eller "sport".

• Hitta rätt i nyhetsflödet: Via appen får du en bra överblick av våra nyheter, både bland dina favoritämnen och senaste nytt.

• Design: Formen är moderniserad - och både snyggare och mer överskådlig.

• Relevans: På sikt kommer appen att ge dig ditt eget nyhetsflöde, med de ämnen eller orter du är mest intresserad av - baserat på det du tidigare valt att ta del av.

• E-tidningen: Är du prenumerant kan du fortfarande läsa den digitala utgåvan av Smålands-Tidningen i appen - e-tidningen finns tillgänglig även i den nya versionen.

• Tipsa: I menyn finns en Tipsa-knapp för att bidra med nyhetstips, insändare eller egna texter, direkt i appen.

• Inloggning: Har du en gång loggat in som prenumerant i appen behöver du inte göra det fler gånger - inloggningen har förbättrats så att du inte behöver fylla i lösenordet om och om igen.

• Tyck till: I menyn finns en direktknapp för att lämna synpunkter på appen - du får gärna skicka med bilder för att visa exempelvis ett problem du stöter på eller en service du saknar.