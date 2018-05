Sommarblommorna är redan framme efter att Sävsjö badat i sommarteperaturer under maj månad. Men vårens stora stora marknadsdag i Sävsjö är fortfarande kvar innan det blir sommar på riktigt. På fredag är det dags för Vårglada Sävsjö och förutom torget kommer även Köpmangatan att fyllas med marknadsbord när våren hälsas välkommen.

— Från och med klockan 16 blir det aktiviteter på torgscenen med bland annat musikskolans Drumcorps, Femtinge teater som ger lite glimtar från sina aktuella föreställningar, dansgruppen Do It och Bill och Fia som sjunger in sommaren, säger Annica Kensing-Svensson, ordförande i Sävsjö handel.

Bland dagens marknadsutbud finns även Företagshälsan med som har öppet hus och visar sitt nya gym, Räddningstjänsten som visar upp sin verksamhet och Myndighetsförvaltningen som svarar på frågor om byggfrågor.

— Vi har tryckt upp en ny broschyr med information om byggprocessen och så kommer vi att svara på frågor om bygglov och byggfrågor, säger Maria Thulin, miljö och byggchef i Sävsjö.



Foto: Caj Källmalm

Sävsjö Näringsliv har varit med och styrt upp arrangemanget och finns också på plats. Att det samtidigt kommer att vara Sten Sture Festival på Kulturhuset tror man bara är positivt.

— Jag tror att det bara blir mer folk på plats, som är positivt. Det ger en synergieffekt, säger Johanna Friman på Sävsjö Näringsliv och får medhåll från Annica Kensing-Svensson.

— Det finns ingenting negativt med en sådan krock. Vi förväntar oss mycket folk och bra väder.

Varför har man det på en fredag och inte en lördag när fler är lediga?

— Det är en bra dag och det brukar vara på en fredag. Programmet på scen ligger lite senare just för att man även ska kunna komma efter jobbet. Det rundar lite av arbetsveckan, säger Annica Kensing-Svensson.