– Barn ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Alla barn ska få chans att må bra och bli friska, säger Hanna Larssons som på lördag anordnar ett spinningpass under eventet Spin of Hope som arrangeras under lördagen över hela Sverige.

Det är Barncancerfonden som i flera år kört eventet med målet att stödja och hjälpa cancerdrabbade barn och deras familjer genom att samla in pengar som kommer de drabbade tillgodo via Barncancerfondens lokala föreningar.

– Jag såg ett inlägg på Instagram om Spin of Hope. Egentligen så är man med tolv personer som trampar en timme var. Men jag kände att det blev lite tajt om tid för att ordna det . Men jag ville ändå göra något så jag kontaktade min chef (Annica Fyhr) och frågade om jag kunde köra ett extra spinningspass där alla intäkter sedan skickas till Barncancerfonden. Hon tyckte det var en superbra idé som vi självklart skulle haka på, berättar Hanna Larsson.

Under veckorna kör Hanna spinning under torsdagskvällarna. Men nu blir det alltså ett extra pass under söndagsmorgonen.

– Vi kör en timme, sedan har du hela söndagen att göra något annat. Spinning är något som passar alla då du kan ändra motstånd efter din egen förmåga. Det är bra musik och kul att köra tillsammans där vi pushar varandra.

Tankar finns på att utveckla idén för framtiden.

– Jag pratade med en kollega om att köra ett gruppträningspass senare där man också skänker via Spin of Hope. Kanske man också kan köra något vattengymnastikpass nästa år, berättar Larsson.