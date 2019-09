Under måndagen hålls den årliga upptaktsträffen inför de fyra serierna i Hockeyettan. I samband med det blev det klart att ATG kliver in som ny huvudsponsor åt ligan.

Det innebär bland annat annat ett namnbyte.

Det officiella namnet kommer därmed att vara ATG Hockeyettan fortsättningsvis.

Att ATG kliver in som sponsor kommer att märkas på fler sätt framöver.

– Vi har en stor plan för det här men det är ingenting jag kan gå in på just nu, säger ATG:s representant Katarina Widman under upptaktsträffen.