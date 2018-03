Eksjö SLS hade under måndagskvällen årsmöte i Olsbergs arena med drygt 30 personer närvarande. Ordförande Marie Lifvergren öppnade mötet och en genomgång av senaste årets verksamhetsberättelse genomfördes.

RF (Riksidrottsförbundet) förtjänsttecken är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. ESLS mottagare av Riksidrottsförbundets förtjänsttecken 2017 är Claes-Göran Stelpe som varit verksam i över 30 år inom simidrotten. På årsmötet fick han motta en guldnål från RF.

Marie Lifvergren blev omvald som ordförande och får som sällskap i styrelsen: Joakim Engborg, vice ordförande, Carina Johansson, kassör, Sofie Bergkvist, sekretare, Åsa Gustavsson, Charlotte Stelpe, Helena Dunér. Nya in i styrelsen är Mats Hultqvist och Johanna Hjälmdahl .

Sportsligt redovisades det att Sebastian Florez slagit tre ungdomsrekord på 50 ryggsim, 50 bröstsim och 50 frisim och fick motta medaljer för detta.

Simningen har en poängsättning (FINA) på simmarna som baserar sig på genomförda resultat under året. Priser gick till följande för bästa poäng under 2017 i A-gruppen fick Sebastian Florez ihop, därefter följde Märtha Engborg och Oskar Lindemalm. Bästa ökning under året stod Tyra-Lisa Lindemalm för med Alma Skillermark och Sebastian Florez strax bakom sig. Bästa poäng i teknikgruppen stod Kerstin Almerheim för och därefter Leonie Specht.