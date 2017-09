Under fredagsförmiddagen har polisen fått in flera samtal om inbrott i Jönköpings län.

vi åttatiden anmälde en person att det skett ett inbrott på Svalbovägen i Värnamo. Någon ska ha brutit upp en altandörr. Det är ännu oklart vad eller om något stulits.

Strax därefter larmades polisen vid niotiden på fredagsmorgonen till en villa på Östra Esplanaden i Sävsjö. Där ska en eller flera gärningsmän ha tagit sig in i bostaden genom att bryta upp en altandörr.

En person upptäckte att det skett ett inbrott sent under torsdagskvällen i en bostad på Götgatan i Mariannelund. Under fredagsmorgonen som polisen genomförde en tekniskundersökning av bostaden. Gärningspersonerna ska ha brutit upp ett fönster i källaren för att ta sig in.

Vid kvart över tio anmäldes ett inbrott på en Pizzeria på Birkagatan i Huskvarna.

- Inbrottet ska ha skett någon gång under natten, säger Björn Öberg presstalesperson vid polisen. Det saknas en surfplatta och köksutrustning och polisen ska genomföra en tekniskundersökning senare under fredagseftermiddagen.

Misstänker ni ett samband?

– Det är svårt att säga. Det börjar bli mörkare på kvällarna och det gör givetvis sitt, men annars är det svårt att se något tydligt samband. Inbrotten är utspridda över flera kommuner i länet, säger Björn Öberg, presstalesperson hos polisen i Jönköping.

Polisen har inte gripit någon misstänkt för någon av händelserna.

– Man har upptäckt dem under morgonen. Vi söker vittnen och har på vissa platser redan gjort brottsplatsundersökningar, säger Björn Öberg.

Vet du mer om någon av händelserna eller har du själv råkat ut för ett brott kontakta polisen på telefonnummer 114 14.