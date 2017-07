— Smålandskonferensen betyder mycket för mig för att jag får möta de som utgör ryggraden i vår verksamhet, säger Göran Duveskog som är missionssekreterare i Trosgnistans styrelse. Hela Ralingsåsgården har varit uthyrd till konferensen under en vecka och Göran Duveskog räknar att mer än 3 000 besökare från hela världen har kommit hit.

Smålandskonferensen hölls första gången 1970 i Doetorp utanför Vetlanda, på initiativtagaren och grundaren Curt Johanssons föräldragård.

Gemenskap och inspiration

— Konferensen är en inspirationskälla. Den handlar om glädje och energi. Det är också ett stort givande, säger Göran Duveskog.

— Gemenskapen med andra är det bästa, säger Gina-Paola Göstason från Hörby i Skåne om Smålandskonferensen.

Runt 100 volontärer hjälper till under dagarna som innehållit gudstjänster och gästföreläsningar av namnkunniga inom kristen verksamhet. Det har samlats in 90 000 kronor till utsatta flickor i Nepal och 50 barn i länder där Trosgnistan har verksamheter har fått faddrar, allt under den vecka som konferensen pågått.

Stödverksamheter i andra länder

— För mig är höjdpunkterna gudstjänsterna. Det är lycka och glädje och styrka, säger pastorn David Prakasam som tillsammans med sin fru Ketzy besöker konferensen. David Prakasam basar över 700 kyrkor runt om i Indien. En del av verksamheterna i Indien tar hand om flickor som utsatts för trafficking.

Trosgnistans mission satsar mycket på att hjälpa barn som lever i fattigdom och på årets konferens var hjälparbetare från bland annat Ukraina, Kongo och Kenya på plats.

Farligt men viktigt

Göran Duveskog planerar en återresa till Kongo för att besöka Trosgnistans verksamhet där, trots de oroligheter som pågår i landet just nu.

— Jag var där i november sist och då hade min vän precis förlorat sin kollega som blev nedskjuten av rebellerna. De var fem kilometer från staden vi bodde i och jag blev tillsagd att springa åt ett visst håll om de skulle komma. Vi är medvetna om att vårt biståndsarbete i andra länder inte är ofarligt, säger Göran Duveskog och är inte alls orolig.

— Det är i nöden vännen prövas. Det känns fint att kunna komma tillbaka.