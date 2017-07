Swen Magnus Swensons (SMS) första hembesök 1847 - totalt skulle det bli 16 – kan betraktas som emigrantvärvandets begynnelse.

Han lyckades då endast övertala systern Anna Kristina. Men nästa år anlände 25 centrerade kring tre familjer ledda av SMS:s morbröder Anders och Gustaf Palm. Anders sex söner kom att få betydelsefulla roller i företagsbyggandet.

Alla fortyeighters bosatte sig nära varandra. Gruppens mest prominenta medlem var Swens 53-åriga mor Margareta. Men hon stannade endast två år, klimatet och sonens slavhållning lär ha blivit henne för motbjudande.

Hennes ögon hade dock skådat hvad hennes hjärta åstundade att se, nämligen sin sons välgång och därmed var hon nöjd. I gengäld byggde SMS det ståtliga Ingsberg i Nässjö åt modern, en gård som i fortsättningen blev hans fasta punkt vid hembesöken och även blev uppsamlingsställe för utvandrarna.

Boskap och odlingar

Sedan SMS sålt bomullsplantagen i Finckley investerade han hösten 1850 i landområdena runt Coloradofloden och nära den blivande metropolen Austin.

I denna rika jordbruksbygd anlade han stamhemmanet Govalle, där han kom att bo under 10 år. Den expansion i boskap och odlingar som gjorde honom omtalad i hembygden, hade sin rekryteringsbas hos brodern Johan i Långåsa som blev emigrantförmedlaren i Småland.

Den förskotterade reskostnaden återgäldades genom 1-2 års arbete på Swensons rancher. Texasfebern i Barkeryd, Forserum och andra socknar eldades också på av många andra i SMS:s stora Lättarpsläkt.

Gruppemigrationen mellan Småland och Texas nådde oanad styrka under 1860-talets nödår. Särskilt omtalad och omskriven blev sällskapet på omkring 100 personer som en vårdag 1867 steg på Göteborgståget i Nässjö.

Bättre PR kunde SMS inte önska sig! Under 1870-talet anlände omkring 1000 personer, numera inte bara smålänningar och antalet dubblerades sedan under varje decennium fram till sekelskiftet.

Texassmålänningar

Med tiden avtog antalet kontraktsarbetare, men biljetterna förskotterades fortfarande, nu ofta av nybyggare som arbetat sig till egna farmer och önskade dra till sig släktingar och grannar.

Samtidigt spred sig Texassmålänningarna över stora delar av staten. En uppfattning om den unika kolonisation som utgått från Swensons Govalle ges av 1910 års folkräkning enligt vilken 11 598 svenskfödda och svenskättlingar bodde i Texas.

SMS framgångar byggde inte minst på hans geniala förmåga att bygga kontaktnät. En betydelsefull länk var republiken Texas siste president och delstatens förste guvernör Sam Houston. Denne tipsade om lönande landköp, bland annat de väldiga arealer som avsatts för järnvägsbyggen och den blivande delstatshuvudstaden Austins möjligheter.

Inbördeskrig

Vid inbördeskrigets utbrott ägde SMS tolv kvarter i Austins blivande stadskärna och 128 000 acres jordbruksland i omgivningarna. Med morbrodern Swante Palm som partner öppnade han en affär i staden. I detta varuhus lär coltrevolvern ha introducerats i Texas.

I närheten byggde han Austins största hotell. Stadens svenska prägel befästes ytterligare genom Gethsemane Lutheran Church, The Swedish Bakery och Texas-Posten.

För en kändis som höll på Lincoln och var emot sydstaternas utbrytning ur unionen blev det nödvändigt att gräva ned sitt guld och fly till Mexiko när inbördeskriget bröt ut 1861.

Under landsflykten såldes Govalle och högkvarteret flyttades till New Orleans med entreprenören Perkins som kompanjon i fyra sockerrörsplantager: the finest suger in Louisiana.

Bankir

1866 överraskade han storfinansen genom att med kompanjonen bli bankir på Wall Street. Sedan samarbetet med Perkins avbrutits kallades firman S.M. Swenson and Sons. Efter sammanslagning med National City Bank bildades First National City Bank som blev USA:s näst största bank.

Samtidigt administrerade SMS större boskapsrancher än någonsin. Kärnan låg fortfarande i Texas där 400 000 acres uppdelats på tre enheter med namn efter de tre överlevande barnen: Eleonora, Ericsdale och Mount Albin Ranches.

Tätorter som Ericksdahl präglades av Swedish cowboys. Expansionen fortsatte efter SMS död 1896 då sönerna Eric Pierson och Swen Albin tog över.

Boskapsimperiet nådde sannolikt kulmen 1904 då 437 000 acres med 40 000 heads of cattle.

Nyförvärvets chef blev Joe Erickson som utvandrat från Barkeryd 1884. Företaget existerar fortfarande och har sitt högkvarter i Stamford, Texas, där USA:s största amatörrodeo årligen går av stapeln.

Ulf Beijbom

Historiker och tidigare chef för Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Beijbom har bland annat varit biträdande professor vid University of Washington i Seattle i USA.

