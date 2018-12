Årets Smålänning 2018

Namn: Staffan Sven Thomas Lindeborg

Ålder: 67 år

Bor: Hovslätt, Jönköping

Gör: Sportkommentator för SVT Sport. Speciellt framträdande inom fotboll, bordtennis och simning.

Yrkesstart: Vid 17 års ålder på Sveriges Radio i Jönköping.

Känt uttalande: "One world, one dream but only one Michael Phelps", om simstjärnan Michael Phelps som 2008 tog hem 8 OS-guld i Peking.