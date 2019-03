Trots ett händelserikt år med stora utmaningar gjorde skogsägarföreningen Södra ett rekordresultat för helåret 2018. Det fanns all anledning att fira när Eksjö skogsbruksområde bjöd in till årsmöte under tisdagskvällen. Samtidigt kan det konstateras att en elakartad insekt ett av de det största orosmomentet under 2019.