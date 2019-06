Team Svärd cyklade 30 mil för strokeforskning

Under helgen gick den årliga Vätternrundan av stapeln. Team Svärd var ett av de lag som var med och cyklade den 30 mil långa rutten kring Vättern. Sedan tidigare har målen varit tydliga, att hinna i mål på under åtta timmar och att samla in pengar till strokeforskning.