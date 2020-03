När internationella juryn sagt sitt låt The Mamas på andra plats och Dotter med ”Bulletproof” på delat förstaplats med 65 poäng var. När sedan de sista poängen från svenska folket skulle delas ut så stod det just mellan Dotter och The Mamas – och det blev The Mamas som tog hem förstaplatsen och sångfågeln.

– Det är en sådan jävla dröm. Jag är helt förvirrad, det känns så surrealistiskt. Det är det största som hänt mig någonsin, sa en väldigt rörd LouLou Lamotte i SVT:s eftersnack.

– Från första gången som vi träffades har det känts som magi. Första gången vi hörde låten, varje gång det kommit in en medlem till vårt team, det var check, check, check. Men vårt team är mycket större än de som är backstage, sa Dinah Yonas Manna och syftade på svenska folket som röstat fram gruppen till segern.

Fakta: Slutresultat Här är hela resultatlistan från Melodifestivalens final. Poängen från folkets röster vis.. Fakta: Slutresultat Här är hela resultatlistan från Melodifestivalens final. Poängen från folkets röster visas inom parentes. 1. The Mamas – Move: 137 poäng (72). 2. Dotter – Bulletproof: 136 poäng (71). 3. Anna Bergendahl – Kingdom Come: 107 poäng (61). 4. Hanna Ferm – Brave: 94 poäng (69). 5. Anis Dom Demina – Vem e som oss: 82 poäng (42). 6. Paul Rey – Talking in My Sleep: 68 poäng (33). 7. Felix Sandman – Boys With Emotions: 67 poäng (14). 8. Robin Bengtsson – Take A Chance: 63 poäng (28). 9. Victor Crone – Troubled Waters: 57 poäng (38). 10. Mariette – Shout It Out: 51 poäng (9). 11. Mendez feat. Alvaro Estrella – Vamos Amigos: 40 poäng (21). 12. Mohombi – Winners: 26 poäng (6). Källa: SVT.

I fjol backade The Mamas upp John Lundvik på låten ”Too late for love” i Israel. Den låten kom på femteplats.

Eurovision Song Contest avgörs i Rotterdam i Nederländerna i maj. Semifinal 1 och 2 är planerade till 12 respektive 14 maj, och finalen är den 15 maj.