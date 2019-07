The Striders är en hel show: ”Har man en gång sett oss vet man vilka vi är”

The Striders, rockbandet från Nässjö, har haft ett intensivt år. Under vintern spelade bandet in sitt första album, under våren var de på turné i Tyskland och till hösten släpps deras nyinspelade album. De mellanlandar hos tidningen för att ge sin syn på framgången och musiken.