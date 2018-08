William Karlsson spelade i HV71 under två säsonger och gjorde 37 poäng under 2013-2014. Därefter lämnade han för Nordamerika och efter spel i tre säsonger med Anaheim Ducks och Colombus Blue Jackets förflyttades Märstasonen till det nyskapade laget Vegas Golden Knights där det blev stor succé. Laget föll dock i Stanley Cup-finalen men Karsson noterades för hela 78 poäng under 82 gruppspelsmatcher.

– Det var en helt annorlunda säsong än vad jag har gjort tidigare. Jag fick chansen att spela många minuter med bra spelare. Då gör man ju mål och poäng, säger William Karlsson till SportExpressen.

Succén har gett honom ett enormt lönelyft. Klubben erbjöd honom först 31,1 miljoner men den tidigare HV-stjärnan begärde då 57,8 miljoner kronor för det kommande året. De båda parterna kom till slut överens om en lön på 47 miljoner.

– Just nu är det skönt att ha det klart. Jag tycker det blev ganska rättvist ändå, säger Karlsson till kvällstidningen och fortsätter:

– Sedan när man väl tjänat ihop de där 40 miljonerna om året, då kanske en miljon hit och dit inte är så viktigt.

För pengarna kan han tänka sig att köpa ett hus i skärgården i Stockholm.

– Det går ju att köpa en väldans massa grejer men det skulle vara kul att ha ett hus i skärgården någon gång, jag vet att mina föräldrar väldigt gärna skulle vilja ha ett.