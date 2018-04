Ultima familia – under Njudungs broar. Så kallar Elisabeth Hernestrand och Jonas Nilsson föreläsningsserien om trakterna kring Hjämseryd. Under söndagen bjöd de in till ett sjätte möte sedan starten i oktober, den här gången på Eva Spångbergs Björkelund med åsnor betandes utanför samlingslokalen.

Fick mycket mark

För första gången föreläste någon utifrån, nämligen Clas Tollin från Stockholm som arbetat mycket med kartor på Riksarkivet. En del kartor blev det också under söndagen, där publiken togs på en resa tillbaka så långt som till 1100-talet och Nydala klosters början.

På en karta visade Clas Tollin upp Nydala klosters jordegendomar under 1200-talet. Det rörde sig om stora ägodomäner utan andra inblandade, med mark som skänkts från kungar och biskopar. Men det rörde sig också om häradsjorden, där en tredjedel tillhörde kungen.

– Det är en förklaring till varför Nydala kloster ägde den här marken. Kungen hade alltså brutit ut mark och skänkt till klostret.

Breven har betydelse

Att det över huvud taget går att visa upp kartor över klostrets ägor beror mycket på att rågången, alltså gränserna mellan byar och gårdar, förklarats i brev som i vissa fall också bekräftats i lantmäterikartor från 1700-talet.

Ett av breven fick publiken att skratta högt - det handlar om en släktfejd där en broder pekas ut som förstörare till allt gott. Tollin visade också upp andra exempel på brev som berör Hjälmseryd. Det äldsta är Ragnelf Hemmingsdotters testamente från 1312, där gården skänktes till Nydala kloster. Ragnelf är bekant för flera av de som besökte Björkelund under söndagen – hon har nämligen trätt fram ur historien under en tidigare föreläsning med Ultima familia.

Annons

Söndagens träff avslutades med en fältvandring under ledning av Clas Tollin.