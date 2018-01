Inbrottet hos Erikshjälpen upptäcktes vid lunchtid i lördags.

– Okända gärningsmän har tagit sig in i lokalen i syfte att tillgripa gods, misstänker vi, säger Fredrik Magnusson, vid polisen på Höglandet.

– Det är oklart än om något stals i lokalen, fortsätter han.

Inbrottet ska ha skett någon gång mellan fredag kväll och lördag lunch.

Väcktes inte av tjuvar

Inbrottet på Erikshjälpen är inte det enda inbrottet som ska ha skett i Vrigstad under helgen. Som tidningen tidigare berättat tog sig någon in på värdshuset i Vrigstad under natten till lördagen. Samtidigt som värdshusets gäster låg och sov bröt någon, eller några, upp en dörr och ett fönster. Väl inne i värdshusets restaurangdel tillgreps sedan kontanter ur ett kassaskåp.

– I nuläget är det en okänd summa pengar som har tillgripits, säger Magnusson.

Tid och plats stämmer

Enligt Fredrik Magnusson, vid polisen, kan det finnas ett samband mellan de båda inbrotten i Vrigstad.

– Det stämmer väl med tid och plats, kommenterar Magnusson.

Han vill dock låta utredningen utvisa huruvida det är samma gärningsperson, eller personer, som ligger bakom de båda inbrotten eller inte.

– Vi jobbar med ärendena, fortsätter han.

Gärningsmannen, eller männen, är på fri fot. Tekniska undersökningar har gjorts på brottsplatserna i syfte att säkra spår efter den eller de skyldiga, enligt polisen.