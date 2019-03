Halv tolv på söndagen kom ett samtal till polisen från en villaägare i Anneberg i Nässjö kommun. Enligt polisens presstalesperson Åsa Willsund var det så att husägaren hade varit borta i två veckor och vid hemkomsten upptäckte man att tjuvar hade brutit sig in.

– De backade ut ur huset och kontaktade polisen.

Senare på eftermiddagen uppger Lars-Göran Nilseryd, vakthavande befäl vid polisregion Öst att tjuvar hade tagit sig in via sovrumsfönstret.

– Det är oklart vad som har stulits men det var visst en väldigt oreda i sovrummet.

Någon gång mellan 4 mars och söndagen 17 mars har tjuvarna slagit till i villan i Anneberg.

Ytterligare en villaägare anmälde ett inbrott till polisen men detta ska ha skett i en villa i Vetlanda.

– Under natten till söndagen ska någon eller några ha tagit sig in via altandörren och stulit ett kassaskåp som var tomt, sa Lars-Göran Nilseryd.

Polisen hade inga misstänkta i något av fallen sent på söndagseftermiddagen.