Torpa IF tog emot Stockaryd/Rörviks IF hemma på Skogsängen på lördagen. I första halvlek var det Stockaryd/Rörviks IF som tog greppet om matchen, med en 2–0-ledning. Men i andra halvlek kom Torpa IF in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget, och matchen i division 5 Småland sydvästra slutade 2–2.

Torpa IF:s enda målskytt blev Ernad Sadiki som gjorde två mål. Stockaryd/Rörviks IF:s gjordes av Martin Andersson och Sebastian Sysmäläinen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Torpa IF på sjätte plats och Stockaryd/Rörviks IF på åttonde plats.