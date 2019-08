För The Flavians, bandet där bland annat Nässjökillen Liam Blomqvist spelar, har det gått spikrakt uppåt under de senaste månaderna. De har bland annat öppnat för Cathfish and the Bottlemen när de spelade i Berlin. Nu kommer de snart till Liams hemtrakter för att visa upp sig för den svenska publiken under Eksjö stadsfest.