”A Tribute to The Spotnicks” bildades av de kvarvarande bandmedlemmarna då de sista originalmedlemmarna av The Spotknicks nyligen tackade för sig. Bandet står på scenen i Eksjö på lördagen, den 31 augusti.

Amanda Ginsburg släppte i februari 2018 sitt debutalbum, ”Jag har funderat på en sak”, vilken gick så bra att hon i år belönades med en Grammis i kategorin ”Årets jazz”. I vår är hon på stor turné runt om i Sverige och fredagen den 30 augusti spelar hon på Eksjö stadsfest.



Foto: PRESSBILD / Niclas Ekdahl

Träffades i Berlin

Tredje nya bokningen är ”The Flavians” bildat av trummisen Joakim Jägerhult och sångaren och gitarristen Liam Blomqvist efter att de träffats på ett vandrarhem i Berlin. Efter att Anna Vaverková (sång och klaviatur) och Thomas Wills (sång och bas) anslutit började de komponera låtar inspirerade av band som The Beatles, Greatful Dead och The BeachBoys. Bandet släppte nyligen sin tredje singel från debutalbumet ”Ordinary people in an ordinary world” och spelar på Eksjö stadsfest fredagen den 30 augusti,