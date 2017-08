Tactical lan är en relativt nystartad förening bestående av spelintresserade tjejer och killar. Gänget har tidigare arrangerat lan som har varit väldigt uppskattade, men nu är det första lanet som de anordnar som förening.

Lanet drar igång på fredag kväll och fortsätter till söndag morgon på Pinnen.

— Efter mycket letande har vi hittat en lokal, det finns inte så många med fiber, säger Marie Ahlstedt, ordförande i Tactical lan.

Så gott som fullt

Av totalt 72 platser är 70 stycken uppbokade och lokalen kommer att fyllas med spelsugna ungdomar. Att ta med egen dator är nödvändigt och en egen stol rekommenderas.

Tävlingar i spelen Counter-Strike (CS) och League of Legends (LOL) kommer att arrangeras under helgen. Prisutdelning med spelprylar kommer att äga rum efteråt.

Sömn blir det inte mycket tid över för under lanet. En sovsal har dock gjorts i ordning i ett anliggande rum där det ska gå att ta en liten tupplur.

Föreningen fick bidrag

Tactical lan fick 20 000 kronor av kultur- och fritidsnämnden tidigare i år vilket har gått till lanet. Alla som är under 15 är går in gratis och äter även gratis i kiosken under en viss summa.

Även sponsorer har hjälpt till för att minska kostnaderna för de deltagande. Exempelvis blir det billigare för spelarna att äta på pizzeria Amigo och Elsies kommer bjuda på frukost.

Förhoppningen är att föreningen ska fortsätta arrangera lan framöver.

— Går allt som det ska så planerar vi att köra tre gånger om året, säger Marie.