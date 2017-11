Novembers gator ligger täckta av ett tunt snötäcke. I kvällsdunklet söker sig människor till Missionskyrkan för att lyssna till Freja Havesang, en del av Musikcaféserien som arrangeras av Smålands musik & teater. De slussas till Azalea Exile, en värld mellan fantasi och verklighet.

I röda lampors sken sitter Freja Havesang mellan flygeln och keyboarden. Drömska toner svävar över en mörk, konstant grundton. På storbildskärmen syns Azaleaparkens urbana landskap. Höstens fallna blad följs av vinterlandskap och värmande kläder. Det är verkligt och experimentellt på samma gång.

Låtarna vävs in i varandra och konserten bygger på låten Out of Black. Den skrevs innan klimatavtalet i Paris. Tempot tvingar publiken att sakta in, lyssna in, vara.

Freja Havesang spelar i Eksjö på tisdag och i Nässjö på onsdag.