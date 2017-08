Försvararen Mattias Eklund har varit på try out med Tranås AIF sedan laget gick på is. 19-åringen kommer även fortsättningsvis att få chansen under ett par veckor.

– Han kommer att vara kvar och har fått ytterligare några veckor. Så länge de är i Australien så har jag behov av en back, säger Taif:s klubbchef Stefan Fransson.

Är det aktuellt att skriva med Eklund för resten av säsongen?

– Inga kommentarer kring det just nu, han har try out de här veckorna så får vi se vart det tar vägen efter det.

Samtidigt som Ekelund har funnits med på Taif:s träningar så har också centern Noa Lindqvist Muci fått chansen att visa upp sig för hockeyettan-klubben. Fransson är fåordig när tidningen frågar om Mucis framtid i klubben.

– Jag ska prata med honom i dag och därför har jag inga kommentarer mer kring det.

I fredags dök en tredje provspelare upp i Taif. Ryssen Nikita Reyn, som förra säsongen inledde hockeyåret i Motala, har även han try out med Tranås AIF.

– Han är och känner på det och vi har ju lite möjligheter nu när de är nere i Australien. Vi drar inte på oss något men tittar.

Att ni har en del try out-spelare, tyder det på att ni vill ha in någon mer spelare?

– Jag säger som så här: det är alltid öppet och jag stänger inte någon dörr, allting kan hända. Men vi har möjlighet att titta på spelare nu när de är där nere och drar vi inte på oss några kostnader så har jag inga problem med att kolla på spelare.

– När de kommer hem den 7:e så stängs mycket. Då har vi inte samma möjlighet och kommer inte att ha någon på try out.